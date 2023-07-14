نجح روبوت المحادثة الطبي القائم على الذكاء الاصطناعي من «غوغل» في اختبار الطب في الولايات المتحدة، لكن نتائجه جاءت أقل من تلك التي حققها البشر، وفقا لدراسة نشرت أمس الأول في مجلة «نيتشر». وتشكل الرعاية الصحية أحد المجالات التي سبق أن تحقق فيها تقدم ملموس بفضل التكنولوجيا، إذ تبين أن بعض الخوارزميات تكفل قراءة أفضل لصور الأشعة الطبية من تلك التي يجريها البشر.



وأعلنت «غوغل» في ديسمبر الفائت في مقال عن أداة الذكاء الاصطناعي «ميد-بالم» (Med-PaLM) المخصصة للأسئلة الطبية. لكن هذه الأداة لم تتح للعامة، خلافا لـ«تشات جي بي تي».