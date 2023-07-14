منصور السلطان



ألقى رجال دوريات أمن الأحمدي القبض على وافد مصري يُلقب بـ «شيفاز» بحوزته 14 زجاجة خمر مستوردة قبل ترويجها على زبائنه في منطقة أم الهيمان ومزارع الوفرة.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن دورية إسناد مديرية أمن الأحمدي اشتبهت في سيارة ارتبك قائدها بعد مشاهدته دورية الشرطة وقام بالانعطاف والدخول للشارع المقابل، وعليه تم التوجه اليه وإيقافه، حيث تمت مشاهدة زجاجات خمر بالمقعد الأمامي، وتبين أن عددها 14 زجاجة خمر مستوردة من النوع الفاخر. واعترف الوافد باتجاره بالخمور المستوردة، وانه كان في طريقه لبيعها على زبائنه في عدة مناطق، وعليه تمت إحالته وكمية الخمور المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.