سعود عبدالعزيز



شهد طريق الفحيحيل يوم امس حادثا نتج عن خلل في رافعة كابينة شاحنة على الأرجح، وهو ما تسبب في سقوط حاجز الارتفاع وإعاقة حركة السير بشكل شبه كامل على طريق الفحيحيل السريع، هذا، وبذل رجال المرور جهودا كبيرة في تسهيل حركة السير وتنظيمها.



من جهة أخرى، ضبط رجال المرور مخالفا وتم احتجازه لحين عرضه على قاضي المرور، وذلك على خلفية مخالفة جسيمة ومتهورة تمثلت في صعوده جسر مشاة مقابل منطقة بنيد القار بمركبة رباعية.



وجاء ضبط المخالف بعدما نشر نشطاء على وسائل التواصل المغامرة غير المنطقية للشباب المخالف، خاصة انه يستحيل ان تواصل المركبة سيرها لدى الانحراف على الجسر الضيق والمخصص فقط للمشاة.