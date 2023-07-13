حسم الأهلي المصري مباراة القمة 126 مع غريمه الزمالك في المواجهة المؤجلة من الجولة 31 التي جمعت الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي بنتيجة 4-1.

وتقدم الأهلي سريعاً بواسطة لاعبه حسين الشحات في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

وعاد اللاعب نفسه بتسجيل ثنائية له ولفريقه في الدقيقة 36.

وعند الدقيقة 46 تمكن علي معلول من إضافة الهدف الثالث.

وفي الشوط الثاني أجرى الزمالك أربعة تبديلات مرةً واحدة وكثف من ضغطه ما أسفر عن ضربة جزاء انبرى لها أحمد سيد زيزو مسجلًا الهدف الوحيد للزمالك.

ولكن في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة نجح محمد شريف في تسجيل الهدف الرابع للأهلي.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.