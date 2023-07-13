أصدر 48 نائباً بيانا أكدوا فيه أن إنجاز قانوني إنشاء المدن الإسكانية وإضافة ربات البيوت إلى التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية) هو نتيجة للالتزام والتنسيق النيابي الكامل.

وأكد النواب في بيانهم أن هذا الإنجاز هو انطلاقة لتنفيذ الخارطة التشريعية ونتيجة في الوقت نفسه للتعاون الحكومي، متطلعين إلى إقرار بقية القوانين المتفق عليها.

وجاء في البيان ما يلي:

"أقـر مجلـس الأمـة فـي جلسـته الخاصـة اليـوم 13 يوليـو 2023 أول قـوانين الخارطـة التشريعية التـي صـدر بـهـا بيـان مـن 49 نائبـاً بتـاريخ 13 يونيـو 2023 وهمـا قــانون إنشـاء شـركات المــدن الإسكانية وقـانون التأمين الصـحـي لربـات البيـوت وهمـا نتيجـة مباشـرة للالتـزام والتنسيق النيــــابي الكامـل الـذي أثمـرت جـهـوده تحقيـق هـذين القـانونين كانطلاقة لتنفيـذ الخارطـة التشـريعية، مثمنـيـن كـذلك التعـاون الحكـومـي فـي إقرارهمـا متطلعـيـن إلـى إقـرار بقيـة القـوانين المتفـق عليها خلال الجلسات القادمة".

"كمـا نؤكـد دعوتنـا بشــكل واضـح لأهميـة استمرار التنسيق والحفـاظ على أقصـى درجـات التوافـق النيـابي داعـين الحكومـة فـي الوقـت ذاتـه إلى الالتزام الكامـل بالأولويـــات التشـريعية وإسـراع وتيـرة الإنجـاز فـــي تحقيــق تطلعـات الشـعب الكــويتـي الــذي سـجل موقفــه الواضـح والـــداعم للإنجـاز فــي انتخابات 6 يونيـو 2023 والـذي ينتظـر أن يتلمس هذه الإنجازات على أرض الواقع، حفظ الله الكويت وشعبها".

ووقع البيان رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون ونائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير وأمين سر المجلس د. مبارك الطشه، ومراقب المجلس د. محمد الحويلة، ود. حسن جوهر ومرزوق الحبيني وحمدان العازمي وشعيب المويزري ومهند الساير وعبد الله فهاد ومبارك الحجرف وأسامة الزيد ود. عبد الكريم الكندري ود. حمد المطر وعبد الله المضف ومحمد هايف ود. عادل الدمخي وفهد فلاح بن جامع واسامة الشاهين ود. عبدالعزيز الصقعبي وداود معرفي وسعود العصفور ومهلهل المضف ود.جنان بوشهري وخالد المونس وخالد الطمار وعبد الله الأنبعي وحمد المدلج وحمد العبيد وحمد العليان ود. فلاح الهاجري، وبدر سيار الشمري وفارس العتيبي ود. محمد المهان، و عبد الوهاب العيسى وشعيب شعبان وسعد الخنفور وأحمد لاري وبدر نشمي العنزي وفهد المسعود، ود. بدر الملا وجراح الفوزان ومحمد الرقيب ومتعب الذايدي وفايز الجمهور ود.عبد الهادي العجمي وماجد المطيري وهاني شمس.