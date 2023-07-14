تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل/نيسان بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوى لها في شهر واحد، إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأميركية مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.

وبحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، شهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا ليبلغ 1959.81 دولار للأونصة مرتفعا 1.9% خلال الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار.

ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2022 مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج، وفق رويترز.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن الذهب لديه مجال للتوسع نوعا ما مضيفا أن المستويات الرئيسية التالية يمكن أن تتراوح بين 1985 دولارا و2000 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.8091 دولار للأونصة، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس/آذار.

كما هبط البلاتين 0.4% إلى 969.08 دولار وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1280.62 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.