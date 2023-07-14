عزز صندوق معاشات التقاعد الحكومية الياباني "جي بي آي إف" حيازته من سندات الخزانة إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.

وحسب تحليلات أجرتها "بلومبرج" على بيانات صدرت هذا الشهر، رفع صندوق معاشات التقاعد الأكبر في العالم حيازته من السندات الحكومية الأمريكية إلى 43.3% من إجمالي حيازاتها من الديون الخارجية وذلك خلال الأشهر الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس، وهي أعلى نسبة منذ مارس 2020.

وجاء ذلك في ظل ضعف الين، لأنه خلال تلك الفترة ارتفع الدولار بنسبة 9.2% مقابل العملة اليابانية.

جدير بالذكر أن الصندوق يمتلك أصولًا بقيمة 200 تريليون ين (1.4 تريليون دولار)، وتحذو حذوه من حيث الاستثمارات العديد من الصناديق الأخرى في اليابان.