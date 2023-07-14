لقد غيرت الوتيرة المتسارعة للتقدم التكنولوجي من طبيعة الأعمال التي نقوم بها بل وظهرت أدوار وظيفية جديدة ونماذج أعمال تستلزم بالتبعية تطورًا مذهلًا في الأداء والمهارات لمواكبة هذا التقدم.

الأمر الذي يعني أن هناك حاجة مُلحة لإعادة التفكير من جانب الشركات، والعمال، بل وحتى الاقتصاد والمجتمع ككل، للتفكير باستمرار حول كيفية اكتساب مهارات جديدة لتكون ذات صلة، للتغلب على التحديات، ومواصلة اغتنام فرص النمو.

وهناك بالفعل اتجاه متزايد بين مجموعة متنامية من قادة الأعمال والمفكرين الذين يروجون لنهج "المهارات أولاً" في العمل. وهذا يعني النظر إلى مواهب العمال وكفاءاتهم بدلاً من تركيز جلّ الانتباه على الخبرات السابقة أو المؤهلات الأكاديمية فقط.

لماذا نتّبع نهج "المهارات أولاً"؟

- إن التركيز على المهارات، بدلاً من كيفية اكتسابها، من شأنه أن يضفي الطابع الديمقراطي على مكان العمل.

- وسيمكّن العديد من الأشخاص، الذين ربما لم يأتوا من خلال المسارات التقليدية، من الوصول إلى مكان العمل، مما يخلق فرصًا أكبر وتمكينًا وإنصافًا اقتصاديًا.

- وهناك بالفعل نقص في المواهب في بعض مجالات النمو السريع مع تطور مكان العمل في المستقبل. لذلك يُنظر إلى نهج "المهارات أولاً" على أنه مفتاح لدعم وجود مجموعة المواهب ومحاولة سد هذا النقص.

مخطط يوضح آليات تقييم المهارات، للمساعدة عند التوظيف

- تركز المنظمات حاليًا بشكل كبير على الخبرة العملية كوسيلة لتقييم المهارات.

- فضلًا عن أن هناك تغييرات أساسية في الطلب على بعض الوظائف، مدفوعة باتجاهات الاقتصاد الكلي وكذلك اعتماد التكنولوجيا على نطاق أوسع.

- ويخلص تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي إلى أنه بحلول عام 2027، سيكون هناك انخفاض قدره 44 مليون وظيفة في مجالات تشمل العمليات والأعمال الإدارية.

- وعلى النقيض من ذلك، سيتم توفير أكثر من 30 مليون وظيفة في مجالات تشمل التحوّل الأخضر والذكاء الاصطناعي والتعليم.

- ويرى البعض أن النهج القائم على "المهارات أولاً" أمر حيوي لتطوير المواهب اللازمة.

- ولعل أحد التغييرات الملموسة والممكنة التي يمكن لجميع الشركات إجراؤها هو التوقف عن الاعتماد على هذا النظام النخبوي للاعتماد الأكاديمي والتوظيف، والذي غالباً ما يقدم منظورًا ضيقًا ومتميزًا للغاية حول النجاح.

تطوير القوى العاملة المستقبلية

- من المتوقع أن تصبح هذه المهارات أكثر بروزًا في المستقبل، إلا أن النساء لا يشكلن حاليًا سوى 17.5 % من القوى العاملة في مجال التكنولوجيا ويشغلن 5% فقط من المناصب القيادية.

إسهامات المنتدى الاقتصادي العالمي لسدّ الفجوة بين الجنسين

- لقد أصبحت الحاجة إلى بناء هذه المهارات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. إذ لا يمكننا التراجع عن استكمال مسيرة التكنولوجيا.

- لقد تجاوزنا هذه النقطة. لذلك من الأهمية بمكان أن يعكس الأشخاص الذين يصنعون التكنولوجيا التي نستخدمها يوميًا تنّوع مجتمعاتنا والعالم الذي نعيش فيه اليوم.

- ستكون مجتمعاتنا أكثر أمانًا وأكثر قدرة على جني الفوائد الهائلة للتكنولوجيا عالية الجودة إذا أمكن إشراك شبابنا. وهذا هو السبب في أهمية التركيز على "نهج المهارات أولاً".

كيف تدعم سنغافورة حركة مهارات في المجتمع؟

- تؤكد العديد من الشركات التي تستجيب لأبحاث تقرير مستقبل الوظائف العالمي لعام 2023 أن نقص المهارات يعيق قدرتها على التحول، وترى أن هناك حاجة واضحة للتدريب وإعادة المهارات.

- تركز وكالة SkillsFuture Singapore - SSG، وهي وكالة تابعة للقطاع العام على تحفيز التعليم المستمر ورفع مهارات البالغين في سنغافورة.

- رغم ذلك، البعض يجادل بأن الأمر يتعلق بكونه مجرد استثمار مالي من الحكومة أكثر من تحول في العقلية.

- ويشدد البعض على أنها لا بد أن تكون حركة مجتمعية، حيث يستحوذ الأفراد على فكرة التحسين المستمر وصقل رأس مالهم من المهارات، والتطلع إلى الأمام والقول، "حسنًا، ما هي المواطن التي يمكنني تحسين نفسي فيها حتى أكون مستعدًا إما للانتقال إلى قطاع جديد أو لأكون أكثر تنوعًا في قطاعي الخاص".

- تحتاج الشركات إلى أن تكون قادرة على التعرف على المهارات ومن ثم تكون قادرة على تشجيع وتمكين عمالها من الحصول على فرص في مكان العمل وخارجه لبناء مهاراتهم.

- في الختام؛ يعتمد التطبيق الناجح لنهج "المهارات أولاً" على الشركات التي تؤمن بهذه الفكرة وتشارك في تطويرها.

- في نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر بحضور الدورات وتوزيع الشهادات وما إلى ذلك، إذ لن يكون لها أي معنى أو قيمة إذا لم يعترف بها أرباب العمل في سوق العمل.

- ولا شكّ أن السبيل لإشراك الموظفين والمديرين هي منحهم حصة كبيرة في أسهم الشركة التي يديرونها، ودفع بعض قادة الصناعة الرائدين، وسؤالهم عما إذا كانوا على استعداد للتوجه إلى الأمام لرعاية قطاعهم أو مكانهم في سلسلة القيمة الخاصة بهم.