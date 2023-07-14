في تنويه وتحذير جديد عقب انخداع الكثيرين وتلقي الهواتف النقالة الرسائل الخادعة

محمد الجلاهمة

في تنويه وتحذير جديد صادر عن وزارة الداخلية اكدت أن رسائل فرض غرامات لعدم تسجيل المخالفات عمليات نصب واحتيال.

واهابت وزارة الداخلية بالجميع الى الانتباه وعدم التعامل مع الرسائل الوهمية أو المواقع مجهولة المصدر، حيث يتم ايهام الأشخاص بفرض غرامات مالية لعدم تسديد المخالفات المرورية، موضحة انها عمليات نصب واحتيال.

‏واكدت الإدارة ان وزارة الداخلية تقوم بارسال التنبيهات على التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» في حال وجود مخالفات مرورية على الأفراد، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وجاءت دعوة الداخلية بعد انخداع الكثير من المواطنين والوافدين بهذه الرسائل وتواصل عصابات النصب تلك ارسال هذه الرسائل الخادعة على مدار اليوم وبشكل مكثف.