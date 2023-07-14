ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة العرض العسكري التقليدي في جادة الشانزليزيه للاحتفال بالعيد الوطني لفرنسا «يوم الباستيل»، وسط اجراءات أمنية مشددة تحسبا لتكرار أعمال العنف التي اندلعت عقب مقتل الفتى نائل من أصول جزائرية، على يد شرطي فرنسي أثناء عملية تفتيش روتينية.

وبدأت الاحتفالات الوطنية بوصول الرئيس الفرنسي إلى «قوس النصر» ليشارك وحدات من القوات العسكرية المترجلة سيرا في جادة الشانزليزيه، مصحوبة بوحدات على دراجات نارية وسارت كلها في الشانزليزيه وصولا إلى ميدان «الكونكورد»، حيث حيا العسكريون الرئيس الفرنسي وحكومته وكبار رجال الدولة.

وحضر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي ضيف شرف خلال العرض العسكري التقليدي في هذا اليوم الوطني، وذلك خلال زيارته لفرنسا التي تستمر يومين، والتي تأتي في إطار الذكرى الخامسة والعشرين للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي توحد فرنسا والهند منذ عام 1998.

وبدأ الاحتفال بعرض من فرقة موسيقية دولية تضمنت نحو 80 موسيقيا لعزف النشيد الوطني ثم مقطوعات من الموسيقى العسكرية، بعد ذلك، بدأت العروض الجوية شملت عدة طائرات من بينها ثلاث طائرات رافال هندية، وطائرتان «ميراج» وأربع طائرات «بوينغ»، ثم جاء عرض الوحدات العسكرية من الكليات العسكرية الفرنسية وأيضا وحدات دولية، من بينها نحو 240 جنديا من القوات المسلحة الهندية، وكذلك ست كليات عسكرية افريقية من بنين والكونغو-برازافيل والغابون ومدغشقر وساحل العاجل والسنغال، التي شاركت في العرض مع قدامى المعاهد العسكرية الفرنسية.

ولتجسيد المساعدة العسكرية الفرنسية لأوكرانيا، تم عرض مدافع قيصر ومدرعات «ايه ام اكس10- آر سي» (AMX10-RC)، من النوع الذي سلم إلى كييڤ. ثم جاء الحرس الجمهوري ليختم العرض العسكري التقليدي وتم عزف مقطوعات عسكرية ختاما لهذا اليوم الوطني لفرنسا.

وإجمالا، شملت احتفالات هذا العام بالعيد الوطني 6500 مشارك، بينهم 5100 سيرا على الأقدام، بالإضافة إلى 66 طائرة و28 مروحية و157 آلية و62 دراجة نارية برفقة 200 فارس من الحرس الجمهوري.

وعلى الهامش، منح الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء الهندي، وسام جوقة الشرف من رتبة الصليب الأكبر، كما أعلن الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن «هذا الوسام يشكل تحية لدور رئيس الوزراء في علاقة الصداقة والثقة الممتازة» بين باريس ونيودلهي.

وتحتفل باريس ونيودلهي هذه السنة بالذكرى الـ 25 لشراكتهما الاستراتيجية التي تطمح فرنسا الى تعزيزها لكي تتمتع بثقل في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، رغم أن الهند تواجه اتهامات من منظمات غير حكومية باعتماد نزعة سلطوية.

واستحدث نابليون بونابرت أوسمة جوقة الشرف في 1802 وتضم خمس رتب من فارس إلى الصليب الأكبر.

ونشرت الحكومة تعزيزات في محاولة لاحتواء الأحداث التقليدية التي تجري خلال الاحتفالات، حيث حشدت من مساء الخميس وحتى مساء السبت حوالي 45 ألف شرطي ودركي ووحدات من النخبة ومدرعات.

وفي باريس نشر نحو عشرة آلاف شرطي ودركي في العاصمة والدوائر المحيطة بها.