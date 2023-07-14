أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه اقترح أن يخدم عناصر «فاغنر» تحت إمرة قائد آخر من هذه المجموعة المسلحة، لكن قائدها يفغيني بريغوجين رفض هذا العرض، بعد تمرده القصير.

وأعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع صحيفة «كومرسانت» تفاصيل عن اجتماعه في 29 يونيو في الكرملين مع بريغوجين وقادة مجموعة فاغنر.

وأوضح بوتين «كان بإمكان عناصر فاغنر أن يجتمعوا في مكان واحد وأن يستمروا بالخدمة. ما كان شيء ليتغير بالنسبة لهم. كانوا ليوضعوا تحت إمرة شخص يكون قائدهم الفعلي خلال تلك الفترة».

وأضافت الصحيفة أن الشخص الذي اقترحه بوتين هو مسؤول في فاغنر يحمل لقب «سيدوي» (الأشيب) كان يقود فعليا عناصر فاغنر على الجبهة الأوكرانية في الأشهر الستة عشر الأخيرة.

وأكد بوتين «الكثير من قادة (فاغنر) هزوا برؤوسهم موافقين عندما اقترحت ذلك. لكن بريغوجين الذي كان جالسا أمامي لم ير ذلك وقال بعد الإصغاء: كلا الشباب غير موافقين على هذا الحل».

وأكد بوتين أنه ناقش خلال هذا الاجتماع في 29 يونيو «حلولا ممكنة» حتى تستمر مجموعة فاغنر بالقتال لحساب روسيا وأعطى قراءته لأحداث 24 يونيو.

في المقابلة مع كومرسانت تحدث أيضا عن غياب وضع قانوني رسمي لمجموعة فاغنر في روسيا حيث لا يسمح القانون بقيام مجموعات مسلحة خاصة.

وأكد بوتين للصحيفة «مجموعة فاغنر موجودة لكن لا وجود قانونيا لها! (..) هذه مسألة أخرى مرتبطة بإضفاء طابع شرعي (على وجودها). هذه مسألة يجب أن تناقش في مجلس الدوما وداخل الحكومة».

وفي السياق، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) أن عناصر مجموعة «فاغنر» لم يعودوا يشاركون «بشكل كبير» في العمليات القتالية في أوكرانيا التي أكدت الجمعة صد هجوم ليلي جديد بالمسيرات شنته روسيا.

وقال المتحدث باسم الپنتاغون الجنرال بات رايدر في مؤتمر صحافي «في هذه المرحلة لا نرى قوات فاغنر تشارك بشكل كبير في العمليات القتالية في أوكرانيا».

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن «غالبية» مقاتلي المجموعة مازالوا في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

ميدانيا، أعلن الجيش الأوكراني عبر «تليغرام» أن روسيا شنت صباح الجمعة هجوما «بواسطة 17 مسيرة قتالية من نوع شاهد 136/131 إيرانية الصنع من الجنوب الشرقي»، مؤكدا أنه دمر 16 منها.