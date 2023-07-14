عدم ارتداء الحذاء المطاطي ومرافقة الأطفال تجنباً لإصابتهم

تجنب استعماله لمستخدمي الكراسي المتحركة وعربات الأطفال

ضغط زر إيقافه.. ثم الاتصال بهاتف 112 عند حدوث طارئ

محمد الجلاهمة - عبد الله قنيص

وجهت قوة الإطفاء العام إرشادات خاصة باستعمال السلالم الكهربائية في الأماكن العامة، لسلامة مستخدميها وتجنبا لتعرضهم للإصابة خلال الصعود أو النزول بواسطتها.

ونصحت القوة بمرافقة الأطفال خلال استقلال السلم الكهربائي تجنبا لاستخدامه بطريقة خاطئة من شأنها تعريضهم للخطر، كالجري والقفز والسير بعكس الاتجاه والتعلق على أطرافه.

وحذرت من ارتداء الحذاء المطاطي لسرعة اجتذابه نحو فتحة مفصل السلم عند الاحتكاك، والانتباه لأطراف الملابس الطويلة، واستخدام أحذية مناسبة والحرص على ربط خيوطها.

وشددت القوة على ضرورة الانتباه للعلامات الإرشادية على السلم الكهربائي والالتزام بها، لاسيما التزام الخطوط الصفراء وعدم الوقوف أعلاها.

ونبهت على مستخدمي عربات الأطفال والكراسي المتحركة إلى أهمية استقلال المصعد بدلا من السلم الكهربائي، وتجنب استعمال الأخير احترازيا عند توقفه.

وعند حدوث طارئ، ودعت القوة إلى الضغط على زر إيقاف السلم الكهربائي الذي يكون عادة في أطرافه السفلية، ثم الاتصال على هاتف الطوارئ 112.