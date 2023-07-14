أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د.مريم العازمي ضرورة وضع خطة إعلامية هادفة لنشر التوعية في مجال الحماية من العنف الأسري وحماية حقوق المرأة والطفل.

جاء ذلك في تصريح صحافي للعازمي الأربعاء عقب اجتماع فريق التوعية والإرشاد الأسري التابع للمجلس برئاستها وعضوية الجهات المعنية بالدولة لوضع خطة إعلامية توعوية بهذا الشأن.

وأعربت العازمي عن تطلع الفريق لبحث سبل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية وتحقيق الاستفادة لكل شرائح المجتمع.

وأضافت أن من أهم اختصاصات الفريق إعداد البرامج التوعوية الخاصة بتنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري، وتسليط الضوء عليها في وسائل التواصل الاجتماعي والرقمي بالإضافة إلى إعداد البرامج التدريبية والتركيز على أهمية التماسك الأسري ودوره في الحفاظ على المجتمع.

وأوضحت أن الفريق ناقش في الاجتماع المقترحات المقدمة من جمعيات النفع العام الخاصة بالأسرة وعرض المقترح من جمعية الابتكار والاختراع.

من جانبها، أكدت عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت وعضو فريق التوعية والإرشاد د.أمثال الحويلة في تصريح مماثل أن الجامعة على أتم الاستعداد للبدء ببرامج التوعية والتعريف بالقانون رقم 16 بشأن الحماية من العنف الأسري لطلبة الجامعة.

يذكر أن المجلس الأعلى للأسرة يتبع مجلس الوزراء ويضم في عضويته وزارات الدولة لشؤون المرأة والطفولة والصحة والدولة لشؤون الشباب والتربية، ويعنى بتوفير البيئة الملائمة لتحسين نوعية حياة الأسرة وتفعيل مشاركتها في الحياة العامة مع إيلاء المرأة والأطفال والشباب وذوي الإعاقة والمسنين رعاية خاصة.