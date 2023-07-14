هطلت أمطار غزيرة على أنحاء من كوريا الجنوبية الجمعة، الأمر الذي أدى لإلغاء مئات الرحلات وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل فيما رفعت الحكومة درجة التأهب بين المسؤولين في ذروة موسم الأمطار الصيفي.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة إن أكثر من أربعة آلاف أسرة عانت من انقطاع الكهرباء في العاصمة سيئول بسبب الأمطار الغزيرة. وأجلت السلطات 136 شخصا على مستوى البلاد.

وذكرت شركة المطارات الكورية أن أكثر من 130 رحلة ألغيت في المطارات في أنحاء البلاد الجمعة، فيما أرجئت أكثر من 270 رحلة.

وقال مسؤولون إن شخصا فقد في مدينة بوسان في جنوب البلاد وأصيب آخر في إقليم ساوث جولا.

وفي كوريا الشمالية ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الجمعة أن العديد من أنحاء البلاد تعرض لهطول أمطار تجاوز معدلها 100 مليمتر منذ صباح أمس الخميس، لكنها لم تذكر أي أنباء عن أضرار.