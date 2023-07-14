انقطع التيار الكهربائي عن معظم الأراضي السورية واستمر لساعات طويلة، ضاعفت من تداعيات موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد منذ الخميس، وبلغت الحرارة درجات قياسية.

وأثار تبرير وزارة الكهرباء لهذا الانقطاع موجة سخرية واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن ساعات التقنين الطويلة مازالت على حالها رغم الحاجة للتبريد في الصيف القائظ.

وعزت الوزارة انقطاع الكهرباء الى «انفجار محولة شدة التيار، بحدوث حريق في محطة تحويل كهرباء دير علي بريف دمشق أدى لانقطاع عام للكهرباء في تمام الساعة 2:40 صباح الجمعة». وقالت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك إن الفرق الفنية تمكنت من إعادة التيار الكهربائي بعد ساعة، مع عودة التغذية الكهربائية إلى المحافظات السورية تدريجيا للوضع الذي كان عليه قبل الانقطاع».

وقالت الوزارة ان العطل الطارئ تسبب بفصل مجموعات توليد الكهرباء بشكل أوتوماتيكي وذلك لحماية مكونات المنظومة الكهربائية والحد من وقوع أضرار جسيمة.

وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل تفقد أعمال الإصلاح الجارية في محطة تحويل كهرباء دير علي بريف دمشق.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها في موقع فيسبوك أن ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، تقوم بإصلاح الأضرار الناجمة عن الحريق الذي حدث في المحطة، مشيرة إلى أن العمل يتم على مدار الـ 24 ساعة لإنهاء الإصلاحات بأقصى سرعة.

وسخر معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي من تبرير الوزارة حول اسباب الانقطاع وقال احدهم «اذا كانت المحولة المنفجرة تغطي دمشق وما حولها..ما ذنبنا نحن في اللاذقية لتنقطع عندنا الكهرباء».

وكتب متابع لقب نفسه بصافي الصافي، تهكما على خبر تفقد الوزير للموقع. وقال «هل يجوز تفقد شيء غير موجود بحياة السوريين.. من أمس ما شفنا لا كهربا ولا هم يحزنون. قال يتفقد قال.. حلب من دون كهرباء ياوزير».

وفي اشارة الى موجة الحر التي تضرب البلاد، قال المتابع ثراء «بأقصى سرعة لشهر أو شهرين الى أن ينتهي فصل الصيف»

واستغربت المعلقة بشرى كثرة الأعطال وتساءلت «ليش عم تتعطل هالمحطات من كتر ماعم نشوف الكهربا».

وأعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب فصل التغذية عن كافة المناطق الصناعية والمدينة الصناعية في الشيخ نجار بدءا من الجمعة وحتى الاثنين.

وهو ما دفع معلقا لطلب قطع الكهرباء عن جميع المدن الصناعية في دمشق وحمص حتى يتسنى تأمينها للمناطق السكنية، لكن آخر حذر من أنها ستكون حجة جديدة لأصحاب المصانع لرفع اسعار منتجاتهم بسبب عدم توفر الكهرباء.

من جهتها، ذكرت محافظة ريف دمشق انه: نتيجة لحدوث انقطاع عام في التيار الكهربائي ما أدى لتوقف مراكز الضخ الرئيسية وبالتالي نقص كمية المياه المنتجة.