وافقت الحكومة السورية في دمشق على تمديد استخدام الأمم المتحدة لمعبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمواصلة إيصال المساعدات إلى شمال غرب سورية لستة أشهر أخرى بعدما فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات عبر الحدود بسبب الڤيتو الروسي.

وبعد أن بعث رسالة في هذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال المندوب السوري لدى المنظمة الدولية بسام صباغ للصحافة إن دمشق «اتخذت القرار السيادي بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة باستخدام معبر باب الهوى لإدخال المساعدة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها في شمال غرب سورية، بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السورية لمدة ستة أشهر، اعتبارا من 13 يوليو».

من جهته، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، لوكالة فرانس برس «تلقينا الرسالة للتو ونحن ندرسها».

كانت الآلية التي أنشئت عام 2014 قد أتاحت للأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية إلى نحو6 ملايين مدني في مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب سورية عبر الحدود.

وشملت الآلية في بادئ الأمر أربع نقاط عبور حدودية. لكن بعد سنوات من الضغط، خصوصا من موسكو حليفة السلطة في دمشق، بقي معبر باب الهوى وحده قيد التشغيل، وقلصت فترة استعماله إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.

غير أن مفاعيل هذه الآلية انتهت الاثنين إثر فشل مجلس الأمن الدولي في تمديدها، ما أدى إلى إغلاق المعبر أمام شاحنات الأمم المتحدة.

وفي بيان، قالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد التي ترأس مجلس الأمن في يوليو، إن «الأولوية هي أن تصل المساعدات مجددا وسريعا إلى الأشخاص الذين يحتاجون اليها» والحصول على ضمانات بشأن «مصيرها».

وأشارت إلى أنه بموجب التفويض السابق للأمم المتحدة، كانت المساعدات التي تمر عبر باب الهوى تخضع لمراقبة بغية التأكد من عدم تحويل مسارها إلى غير الأشخاص المحتاجين إليها. وشددت وودوارد على أنه «من دون إشراف الأمم المتحدة، فإن السيطرة على هذا الطريق الحيوي تسلم إلى الرجل المسؤول عن معاناة الشعب السوري».

وفشل مجلس الأمن الدولي الثلاثاء في الاتفاق على تمديد آلية إدخال المساعدات من تركيا إلى سورية عبر معبر باب الهوى، جراء استخدام موسكو، أبرز داعمي دمشق، حقها في النقض (الڤيتو) لمنع صدور قرار يمدد العمل بهذه الآلية لتسعة أشهر.

وقدمت روسيا خلال الجلسة ذاتها مقترحا بديلا لتمديد الآلية لمدة ستة أشهر، رفضه المجلس بغالبية عشرة أصوات، في وقت تصر الأمم المتحدة وعاملون في المجال الإنساني وغالبية أعضاء المجلس على تمديد الآلية سنة واحدة على الأقل للسماح بتنظيم أفضل للمساعدات وضمان إيصالها إلى مستحقيها، خصوصا خلال الشتاء المقبل.

ويشكل باب الهوى شريانا حيويا ووحيدا لدخول المساعدات إلى ملايين الاشخاص، نصفهم تقريبا نازحون.

ويحتاج هؤلاء، وفق الأمم المتحدة، إلى مساعدات إنسانية للاستمرار بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفشي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال.

وكانت الآلية التي انتهت مفاعيلها الاثنين، تتيح إيصال مساعدات يستفيد منها 2.7 مليون شخص شهريا.

وندد ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، بقرار «ساخر» اتخذته دمشق ويتمثل ب«تهميش مجلس الأمن والحصول على سيطرة أكبر على مساعدات الأمم المتحدة». وقال لوكالة فرانس برس «إنها في نهاية المطاف وسيلة لسورية لتأكيد سيادتها على مناطق لم تتمكن من استعادتها عسكريا».

وقال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إنه لا حاجة الآن لأن يصوت المجلس على أي تفويض لتسليم المساعدات عبر الحدود وإن هذا الطريق «ميت رسميا».

وكتب على تويتر «كل محاولة لطرح مسودة أخرى للتصويت ليست سوى ألعاب سياسية».