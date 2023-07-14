بيروت ـ خلدون قواص

دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الى حماية لبنان من لعبة الأمم، وقال في خطبة الجمعة: لا يخدعكم الغرب كما خدع أوكرانيا، والأصابع الأميركية واضحة وتتجلى في المواقف الداخلية، والمطلوب هو تسوية رئاسية على شخصية وطنية شجاعة تضمن المصالح الوطنية، وبإمكانها أن تقول لا لواشنطن، ولديها الجرأة على السير بخيارات شرقية أو غيرها لتعزيز مصالح لبنان، بما في ذلك العلاقة الاستراتيجية مع سورية، ومهما حصل لا نقبل بتسليم موقع رئاسة الجمهورية للغرب.

وأضاف: لبنان يعيش بالتلاقي والتضامن والحوار، والمطلوب أن نحدث خرقا وطنيا لأن السكوت والحياد السياسي وترك لبنان بغيبوبة، والإصرار على القطيعة السياسية، لا يمكن أن نسميه إلا خيانة، لأن البلد ينزلق باتجاه الأسفل أكثر، ومع ذلك فإننا في وضعنا الحالي تجاوزنا مرحلة لبنان يكون أو لا يكون.

ووجه المفتي قبلان خطابه للقوى السياسية والحكومة اللبنانية معا بالقول: إن الاتحاد الأوروبي يتآمر على لبنان بخصوص النازحين، والبرلمان الأوروبي يتعامل مع لبنان كمنفى للاجئين، ويقود حملة دولية لوصم لبنان بالعدائية والكراهية والعنصرية، بخلفية إبقاء النازحين بعيدا عن حدائق أوروبا، وأثبتت أوروبا في هذا المجال أنها ذات استبداد لا نهاية له.