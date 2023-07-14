عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية يوم الثلاثاء 18 الجاري آخر يوم عمل للمكلفين باعمال امتحانات الثانوية العامة في الدور الثاني كما سيتم في نفس اليوم توزيع الشهادات على الطلبة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» عن ان الوزارة لم تحدد حتى الآن موعد اعلان نتيجة اختبارات الثاني عشر رغم ان طلبة القسم العلمي انهوا امتحاناتهم الاربعاء وأصبحت نتيجتهم جاهزة، مشيرة الى ان زملاءهم طلبة الادبي سيكون الاحصاء آخر امتحاناتهم الاحد بينما طلبة الديني سيختتمون مشوارهم مع الاختبارات الاثنين بامتحان القرآن الكريم والتجويد