أسامة دياب

كشفت مصادر مطلعة عن ان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار سيزور الكويت مطلع الاسبوع القادم في زيارة إلى البلاد.

واضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان وزير الخارجية التونسي سيصل إلى الكويت فجر الأحد في إطار جولة خليجية تشمل الكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية تلبية لدعوات تلقاها من قبل نظرائه فيها وذلك خلال الفترة من 16 إلى 20 يوليو الجاري.

وأوضحت المصادر أن اختيار الكويت كمحطة خليجية أولى يعكس مدى قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأضافت المصادر أن عمار سيجري جولة من المباحثات مع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وعدد من كبار المسؤولين.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات التاريخية المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وحرصهما الدائم والدؤوب على تبادل المشاورات تجاه القضايا والملفات على الساحتين الاقليمية والدولية وتعزيز التعاون المشترك واستشراف آفاق جديدة لها.