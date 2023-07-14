حذرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الجمعة من «ردع نووي ساحق» ما لم تتخل الولايات المتحدة عما وصفته بـ «سياستها العدائية» ضد بيونغ يانغ، بحسب وسائل إعلام رسمية.

ودافعت كيم يو جونغ عن إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صاروخا باليستيا عابرا للقارات باعتباره دفاعا عن النفس.

وقالت كيم يو جونغ في بيان أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية (الشمالية) «الآن وقد رفضت الولايات المتحدة التخلي عن سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية... ستسعى جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية جاهدة لبناء أقوى ردع نووي ساحق»، مستخدمة التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.

ووصفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي التجربة الصاروخية بأنها «دفاع عن النفس... لمنع كارثة اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ». واضافت انه لا يمكن لأحد أن يلوم بيونغ يانغ في مواجهة «السياسة العدائية» التي تنتهجها واشنطن.

ووجهت كيم يو جونغ انتقادات لمجلس الأمن الدولي على خلفية رد فعله على عملية الإطلاق.

ففي بيان مشترك، أدان عشرة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، بمن فيهم ممثل كوريا الجنوبية، التجربة الأخيرة. وأشاروا إلى أن إطلاق 20 صاروخا باليستيا من جانب كوريا الشمالية عام 2023 يشكل «انتهاكا صارخا لكثير من قرارات مجلس الأمن».

ونددت كيم يو جونغ بالبيان واعتبرته «مجحفا ومتحيزا».