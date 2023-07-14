محمد راتب

على الرغم من صدور قرار السماح بصيد الميد إلا أن الموسم حتى الآن شحيح للغاية ولم يشهد سوق السمك اليوم الجمعة خلال عملية رصد لـ«الأنباء» توافر اي سلة ما جعل الإقبال على الحضور ضعيفا للغاية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة الذي دفع الكثيرين إلى عدم الخروج من المنازل للتسوق.

عدم توافر الميد رغم السماح بصيده بسبب قلة المصيد وتوافره بكميات كبيرة في منطقة جون الكويت المحرم على الصيادين الصيد فيها من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة، دفع الكثير من الصيادين إلى مطالبة الجهات المعنية بالسماح بالصيد في الجون لتوفير الميد بكميات كبيرة وتخفيض سعره، مشيرين إلى أنه لا رغبة لأحد في مخالفة القانون، واصفين الموسم بالأسوأ.

سيناريو الميد وعدم السماح باستقدام عمالة الصيد جعل الصيادين يعيشون مخاوف من عدم إمكانية توفير الأسماك بالشكل المطلوب وخصوصا أن أعدادهم قليلة وسيكونون على موعد قريب في 16 الجاري مع فتح باب صيد الزبيدي وفي 1 أغسطس للربيان في المياه الاقتصادية.