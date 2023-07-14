ضرب المصنف الاول عالميا الاسباني كارلوس ألكاراز موعدًا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس ثالثة بطولات جراند سلام الأربع الكبرى ، مع المصنف الثاني الصربي نوفاك جوكوفيتش ، وذلك بعد ان نجح ألكاراز في تخطي عقبة اللاعب الروسي والمصنف الثالث دانييل ميدفيديف في الدور نصف النهائي بواقع ثلاث مجموعات نظيفة، ليواصل بذلك اللاعب الاسباني مشواره الأفضل في بطولة ويمبلدون.

وسيطر ألكاراز (20 عاما) على المباراة منذ البداية، ولم يمنح منافسه الروسي أي فرصة.

وهذا النهائي هو الاول له في البطولة.

وكان اللاعب الصربي نوفاك جوكوفيتش، "حامل اللقب " تأهل إلى نهائي البطولة بعد فوزه على الإيطالي يانيك سينير، المصنف الثامن عالميا.