استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات.



وقال رئيس الإمارات في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر «سعدت بلقاء الصديق ناريندرا مودي في أبوظبي. بحثنا تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين الامارات والهند وسبل تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية والتنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما، والتعاون لدعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم».



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إنه جرت لرئيس وزراء الهند مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للضيف، كما اصطفت مجموعة من الأطفال وهم يلوحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية.



واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء ضيف البلاد، إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني للبلدين.