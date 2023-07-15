يسمح للمسافرين بالمغادرة من الكويت دون الحاجة إلى أخذ البصمة ويتم أخذها عند العودة

‏جار افتتاح مراكز جديدة في عدد من المجمعات التجارية ومجمع الوزارات



المحرر الأمني



‏ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أنه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير وميكنة الخدمات المقدمة للجمهور للتسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتوفيرا للوقت والجهد ورفع مستوى الأداء والإنجاز، فإن الوزارة مستمرة في أخذ البصمة البيومترية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في المراكز المعدة لذلك، وتعمل من 8 صباحا حتى 8 مساء .



‏وبينت الإدارة أنه يمكن للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد البصمة البيومترية عبر تطبيق سهل (منصة متى)، في حين يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي حجز المواعيد من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية: ⁦‪moi.gov.kw‬⁩، مؤكدة انه يسمح للمسافرين بالمغادرة من الكويت دون الحاجة الى اخذ البصمة ويتم اخذها عند العودة، ‏مؤكدة أنه جار العمل على افتتاح مراكز جديدة في بعض المجمعات التجارية ومجمع الوزارات وذلك تسهيلا على الجميع.