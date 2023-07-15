خسرت نجمة التنس التونسية أنس جابر لقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعد هزيمتها في المباراة النهائية أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 42 عالميا بمجموعتين نظيفتين.



وهي المرة الثالثة التي تفشل فيها أنس المصنفة السادسة عالميا في الفوز بأحد ألقاب البطولات الأربع الكبرى حيث غازلت اللقب مرتين العام الماضي، بوصولها الى أول نهائي كبير في مسيرتها في ويمبلدون الذي خسرته أمام الكازاخستانية ايلينا ريباكينا، قبل أن تسقط بعد قرابة شهرين في نهائي الولايات المتحدة المفتوحة ضد الپولندية ايغا شفيونتيك الاولى عالميا.



وقبل هذا اللقاء كانت جابر تتساوى مع فوندروسوفا 3-3 في سجل المواجهات بينهما، وبعدما فازت التشيكية في أول لقاء جمعهما عام 2015، فازت جابر بثلاث مواجهات تواليا، قبل أن تسقط مرتين هذا العام.