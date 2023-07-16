عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس وحدة خدمات طب الأسنان في منطقة الجهراء الصحية د.أنور الشمري عن تشغيل عيادات الأسنان في 4 مراكز صحية على مستوى منطقة الجهراء الصحية حتى الساعة 12 ليلا، وذلك لتقديم الخدمات الطبية فيما يخص طب الاسنان لسكان محافظة الجهراء.



وذكر الشمري في تصريح لـ «الأنباء» أن منطقة الجهراء الصحية تهدف إلى التيسير والتسهيل على المراجعين، وجعل خدمات الأسنان في متناول الجميع وذلك عن طريق توفير خدمات طب الاسنان لسكان محافظة الجهراء حتى منتصف الليل لتغطية الحالات العادية والطارئة والمستعجلة وتخفيف ضغط المراجعين، وذلك بعد موافقة وتوجيهات الوكيل المساعد لشؤون خدمات طب الاسنان د.مشعل الكندري ومدير منطقة الجهراء الصحية د.محمد عويضة العجمي.



وبين د.الشمري أن المراكز الصحية الـ 4 التي ستقدم هذه الخدمة هي «مركز تيماء الصحي لطب الأسنان - مركز سعد العبدالله الصحي قطعة 2 - مركز الواحة الصحي - مركز الصليبية الجنوبي الصحي»، مشيرا الى أن هناك توجها مستقبليا لزيادة عدد المراكز لتقديم هذه الخدمة في حال زيادة الطلب والحاجة.



ولفت الى أن تشغيل هذه الخدمة الى الساعة 12 بعد منتصف الليل يهدف الى تخفيف الضغط ومواكبة الزيادة السكانية وحاجة المراجعين، لافتا الى انه سيتم تقديم كل خدمات طب الاسنان في هذه المراكز.



وأشار الى انه تم توفير الكوادر الطبية والتمريضية القادرة على تشغيل هذه العيادات، وستتم زيادتها في حال الحاجة لذلك خلال الفترة المقبلة



وفي سياق آخر، كشف د.الشمري عن افتتاح عيادة لتقديم خدمات طب الأسنان في مستشفى الجهراء 2 «الأمراض السارية» لخدمة المرضى في المستشفى، حيث يتم فيها تقديم جميع علاجات طب الأسنان من حشوات وخلع عادي وجراحي وغيرها، حيث يعمل فيها خيرة من أطباء الأسنان والكوادر الفنية المساعدة.