تونكل: سعي كويتي دائم إلى الوساطة وتحقيق التوازن بين المصالح



برلين - كونا: أعرب مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية أمس السبت عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به الكويت تجاه العديد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، مؤكدا أنها «لاعب مؤثر في المنطقة».



جاء ذلك خلال لقاء عقده مدير إدارة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية د.توبياس تونكل مع مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي بمقر الخارجية الألمانية في برلين.



وأكد تونكل متانة وعمق العلاقات الثنائية وتميزها بين البلدين، مشددا على الرغبة المشتركة في تنمية المصالح المتبادلة بينهما.



ووصف الكويت بأنها لاعب مؤثر في المنطقة وأنها تسعى عبر جهودها دائما إلى الوساطة وتحقيق التوازن بين المصالح.



من جانبه، قال السفير معرفي لـ«كونا» إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسة عدد من الاجتماعات التي سيعقدها مع مسؤولين في عدد من وزارات الخارجية الأوروبية وتشمل كلا من ألمانيا وهولندا وإسبانيا.



وأشار إلى أن تلك اللقاءات تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة عدد من التطورات والتحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.