العمل جارٍ لافتتاح مراكز جديدة في عدد من المجمعات التجارية ومجمع الوزارات تسهيلاً على المراجعين



المحرر الأمني



‏ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أنه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير وميكنة الخدمات المقدمة للجمهور للتسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتوفيرا للوقت والجهد ورفع مستوى الأداء والإنجاز، فإن الوزارة مستمرة في أخذ البصمة البيومترية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في المراكز المعدة لذلك، والتي تعمل من 8 صباحا حتى 8 مساء.



وأوضحت أنه يمكن للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد البصمة البيومترية عبر تطبيق سهل (منصة متى)، في حين يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي حجز المواعيد من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية: ‪moi.gov.kw‬، مؤكدة انه يسمح للمسافرين بمغادرة الكويت دون الحاجة الى أخذ البصمة وذلك عند العودة.



هذا، وأكدت الإدارة أنه جار العمل على افتتاح مراكز جديدة في بعض المجمعات التجارية ومجمع الوزارات، وذلك تسهيلا على الجميع.