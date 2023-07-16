بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تهنئة إلى وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان لوكورنو، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ أحمد الفهد أشاد في برقيته بالعلاقات الوطيدة والمتميزة بين الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة وتطلعهما الدائم إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحة البلدين الصديقين.



وأضافت أن الشيخ أحمد الفهد تمنى في البرقية للجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.