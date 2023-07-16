تقدم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بأسمى التهاني والتبريكات للشباب الكويتي المبدع بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب والذي يصادف 15 يوليو من كل عام. وتمنى الشيخ فيصل الحمود للشباب تحقيق المزيد من الإبداع والحصول على المراكز الأولى والمتقدمة وتحويل هواياتهم إلى مهارات تسهم في تحقيق النهضة والتقدم للكويت الحبيبة.



وأضاف الحمود: كل الفخر والاعتزاز بشبابنا القادر على تحقيق الإنجازات والمراكز المتقدمة في مختلف المجالات، مؤكدا انهم نواة المستقبل الزاهر وأمل الحاضر المشرق، ولهم منا كل الدعم والتشجيع لتحقيق ما يصبون إليه وهم قادرون على ذلك.