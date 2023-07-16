بداح العنزي



تبحث لجنة الشؤون البيئية فــي المجلس البلدي، خلال اجتماعها اليوم برئاسة م.علياء الفارسي، الاقتراح المقدم من الأعضاء م.عبداللطيف الدعـــي وم.شريفــــة الشلفان وم.منيرة الأمير وفهدالعبدالجادر بشأن تصميم الهوية البصرية للمجلس البلدي.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ الاقتراح المقدم من الأعضاء: م.اسماعیل بهبهاني وم.عبداللطيف الدعي وم.علياء الفارسي وم.فرح الرومي وم.منيرة الأمير وم.شريفة الشلفان بشأن تحديد فاصل زراعي بين الطرق السريعة والرئيسية والمناطق المجاورة لها.



٭ التعاون المشترك بين المجلس البلدي وجمعية سور الكويت الاخضر والاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن نظافة مدينة الكويت.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن استبدال الأكياس السوداء الخاصة بالحاويات السكنية بأكياس صديقة للبيئة.