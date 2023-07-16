ضرورة ألا يقل رأسمالها عن 5 ملايين دينار و10 سنوات خبرة في أعمال مماثلة لموضوع العقد

عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن مشروع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة الخاصة بـ 4 ضواحي «N5 وN6 وN7 وN9» في مدينة المطلاع السكنية الذي تنفذه المؤسسة العامة للرعاية السكنية يشترط في الشركات المحلية التي تنفذ أعمال المباني العامة فيه ألا يقل رأسمال الشركة عن 5 ملايين دينار وان يكون مضى على تأسيسها اكثر من 10 سنوات.



واضــــافــت المصادر ان موعد اغلاق مناقصة هذا المشروع 22 اغسطس المقبل في حين كان آخر موعد لتقديم الاستفسارات عن المناقصة 13 الجاري. وأوضحت أنه من الشروط أيضا أن يكون لدى المناقص خبرة سابقة مماثلة لطبيعة اعمال المناقصة وان يكون نفذ مشاريع عن طريق الجهات الحكومية في الكويت خلال آخر 10 سنوات مشروع او مشروعين لأعمال مماثلة لموضوع العقد قيمتها لا تقل عن 5 ملايين، كما ان من شروط المناقصة ان التعاقدات من الباطن غير مقبولة.