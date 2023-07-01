«أخشى أن أفقد صوتي»

شانيا توين، المغنية الكندية، تعترف بأن صحتها ليست على ما يرام، بعد سقوطها على المسرح أثناء الغناء مؤخرا، وتضيف: أعاني من مرض «لايم».