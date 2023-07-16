محمود عيسى



ذكر تقرير صادر عن شركة غلوبل ماركت فيجين أن سوق النفط والغاز الكويتي سيتصاعد بسرعة في المستقبل القريب، متوقعا أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب يزيد على 3% خلال الفترة بين 2023 و2030.



وتوقعت الشركة أن تؤدي مجموعة من العوامل، منها زيادة مرونة تحقيق الهدف الطموح المتمثل في رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية 2040، وضخامة الاحتياطيات النفطية المقدرة بنحو 101.5 مليار برميل، إلى قيادة سوق النفط والغاز الكويتي والنهوض به خلال فترة التوقعات. وشدد التقرير على أن الكويت لديها العديد من مشاريع التكرير والبتروكيماويات الجاري تنفيذها، والمرجح أن تعزز نمو السوق في السنوات المقبلة.



ولكن من جانــب آخر، توقع التقرير أن يكون للتقلبات التي تشهدها أسعار النفط الخام، فضلا عن خطة الحكومة الرامية لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في السنوات المقبلة اثر سلبي وربما معيق على نمو السوق.



ونقل موقع اوبن بي آر عن الشركة قولها إن تقرير آفاق صناعة النفط والغاز في الكويت حتى 2030 وتوقعات السوق للغاز الطبيعي المسال وتخزين النفط وخطوط الأنابيب ومعالجة الغاز، هو تقرير شامل عن صناعة النفط والغاز في الكويت، ويتضمن تفاصيل مثل الاسم والنوع والحالة التشغيلية والمشغل لجميع محطات الغاز الطبيعي المسال النشطة والمخطط لإنشائها ومحطات تخزين النفط وخطوط الأنابيب الرئيسية ومحطات معالجة الغاز في الكويت. علاوة على ذلك، يقدم التقرير أيضا التطورات الأخيرة وأحدث العقود الممنوحة في القطاع لبلاد.



وتوفر الأبحاث التي تضمنها التقرير تنبؤات وتحليلات اقتصاديــــة وعالمية ودولية دقيقة. كما يوفر منظورا شاملا للسوق التنافسي، بالإضافة إلى تحليل متعمق لسلسلة التوريد لمساعدة الشركات في تحديد التغييرات الرئيسية في ممارسات الصناعة.