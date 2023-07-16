فليحان: الجوائز تعكس تميز أسلوبنا في تمثيل علامة السيارات اليابانية الأصيلة في الكويت

ملتزمون بشراكتنا مع «ميتسوبيشي موتورز» ونأمل أن نحتفل بمزيد من النجاحات بالمستقبل



حصلت شركة الملا موتورز، الموزع الحصري لشركة ميتسوبيشي موتورز في الكويت، على خمس جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز ميتسوبيشي موتورز الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا لتميز الأعمال المنعقدة في دبي، تقديرا لجهود الشركة في العام المالي 2022.



وقدمت الإدارة العليا من شركة ميتسوبيشي موتورز وشركة ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، لرئيس مجموعة السيارات ضمن مجموعة الملا عماد فليحان، وأعضاء الإدارة الآخرين، خمس جوائز بما في ذلك جائزة الموزع الأفضل لهذا العام وتميز المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع، والعلاقات العامة الأكثر نشاطا، وأفضل موقع إلكتروني بين الموزعين في الشرق الأوسط.



وخلال حفل لاحق خاص أقيم مؤخرا في صالة العرض لميتسوبيشي موتورز في الكويت، قام الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا يرافقه كل من رئيس مجموعة السيارات في مجموعة الملا عماد فليحان، ورئيس قطاع السيارات هشام فقيه بتهنئة فريق شركة مسيلة التجارية على تحقيق هذا النصر الكبير واستحقاقهم لجوائز التميز الإقليمية.



وتعليقا على الجوائز، قال عماد فليحان: فخورون حقا بهذا التقدير من ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يعكس تميز أسلوبنا في تمثيل علامة السيارات اليابانية الأصيلة في الكويت. نحن ملتزمون تماما بشراكتنا مع شركة ميتسوبيشي موتورز وامتناننا لدعمهم الطويل لشركة الملا موتورز.



وأضاف: احتفلنا العام الماضي بالذكرى الخمسين لتمثيلنا علامة ميتسوبيشي موتورز في الكويت، ونأمل أن نحتفل بمزيد من النجاحات في المستقبل. بالنسبة لنا، هذا الفوز يعني أننا بحاجة إلى بذل كل ما بوسعنا للحفاظ على اللقب للعام المقبل.



وبالتزامن مع فوزها بهذه الجوائز، تؤكد الملا موتورز التزامها بأعلى معايير التميز في كل ما تفعله، وتدرك الشركة أن هذا الشرف يحمل في طياته مسؤولية أكبر في الابتكار والتكيف والتطور باستمرار، لتلبية احتياجات عملائها في قطاع السيارات.