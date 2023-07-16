يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) جهوده في تعزيز مستوى الأمان المصرفي لعملائه ودعمه للحملة الوطنية «لنكن على دراية»، وذلك من خلال مشاركة مجموعة من النصائح والإرشادات الاحترازية عبر وسائل التواصل المختلفة، حول الاستخدام الآمن للبطاقات المصرفية بأنواعها المتعددة، وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم العطلة الصيفية والسفر.



في هذا الصدد، صرح مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال باسل السويدان: نهدف من خلال هذه المشاركة الاجتماعية إلى توعية حاملي بطاقات KIB المصرفية، بكل أنواعها، بكيفية المحافظة على أصولهم وحماية بياناتهم المالية والشخصية من مخاطر الاحتيال والاختراقات والسرقة وما إلى ذلك. إذ ننصح عملاءنا باتباع بعض الممارسات العامة، للوصول إلى الاستخدام الأمثل للبطاقات المصرفية وضمان سرية بياناتها، ومن بينها، على سبيل المثال، تحميل تطبيق KIB موبايل وتفعيل خدمة رسائل الإشعارات أو الرسائل النصية المصرفية القصيرة، وذلك لمتابعة ومراقبة استخدامات البطاقة والعمليات المصرفية التي تتم باستخدامها، مع حفظ البطاقة بعيدا عن ضوء الشمس المباشر لمنع تعرضها لأي تلف أو ضرر.



وأضاف أن على مستخدمي البطاقات حفظ أرقامها السرية جيدا، وعدم كتابتها أو مشاركتها مع أي شخص، على الإطلاق، كما أوصى بعدم مشاركة كلمات المرور لمرة واحدة (OTP) الخاصة بعمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت، مع تأكيده على أن البنك لن يطلب من عملائه أو غيرهم، لأي سبب من الأسباب، أي معلومات أو بيانات شخصية أو سرية مثل اسم المستخدم، كلمة السر، بيانات البطاقة المصرفية، أو كلمة المرور لمرة واحدة (OTP)، سواء عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق الرسائل القصيرة أو تطبيق واتساب أو شفهيا من خلال مكالمة هاتفية.



وحذر السويدان أيضا من الاتصال بشبكات Wi-Fi أو أجهزة الكمبيوتر المتوافرة في الأماكن العامة من أجل تصفح موقع KIB الإلكتروني، وتسجيل الدخول إلى الحسابات المصرفية، إذ عادة ما تكون تلك الشبكات والأجهزة غير آمنة.