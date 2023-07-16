تعاونت شركة Ooredoo الكويت، مع كلية الكويت التقنية لرعاية برنامج تدريبي متقدم خلال فصل الصيف والذي يحمل اسم «TechNext Camp». يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات التكنولوجية الأساسية للمستقبل، حيث ستتاح لهم فرصة استكشاف الكثير من المعلومات حول مواضيع متعددة مثل الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، البرمجة وإنترنت الأشياء (IoT).



وانطلاقا من برنامج Ooredoo Kuwait للمسؤولية الاجتماعية والتزامها بتمكين الشباب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، يقدم هذا البرنامج المكثف، الممتد على مدار 4 أسابيع، تجربة متعمقة للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما وما فوق، في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. فمن خلال الجلسات التي يترأسها خبراء في هذا المجال من كلية الكويت التقنية، حيث يوفر TechNext Camp المعرفة العملية في مجالات رئيسية، ويغطي جوانب مختلفة من التكنولوجيا والتحول الرقمي. وتم إطلاق الرعاية عبر مؤتمر صحافي أقيم في برج Ooredoo الكويت، بحضور متحدثين وممثلين من الشركة وكلية الكويت التقنية.



وفي كلمته الافتتاحية، قال ناصر العبدالله، مدير التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo: ترتكز رؤيتنا ورسالتنا على تمكين الشباب والمواهب المحلية في صناعة التكنولوجيا. فمن خلال التعاون مع أفضل المؤسسات الأكاديمية والجامعات، نهدف إلى التواصل مع مختلف الفئات العمرية وإبقائهم على اطلاع بمستجدات التقدم التكنولوجي في الكويت.



تلا ذلك بيان لمدير ادارة تخطيط وتصميم الشبكات ـ ادارة التكنولوجيا عيسى حيدر، قال فيه: انطلاقا من مكانتنا الريادية في مجال التكنولوجيا، يسعدنا رعاية TechNext Camp لإدراكنا أهمية تزويد الأفراد بالمهارات المطلوبة للنجاح في العصر الرقمي، وهذا البرنامج الشامل يوفر فرصة قيمة للمشاركين لتعزيز معرفتهم التقنية، وتجهيزهم بشكل أفضل للمستقبل القادم.



وأضاف: يشكل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمان السيبراني، التقنيات الأساسية التي تحتل جزءا كبيرا من حياتنا، من خلال التطبيقات والبرامج التي نستخدمها بشكل يومي. لذلك، ترى Ooredoo انه من واجبها، كمزود لتكنولوجيا الاتصالات، الاهتمام بهذه الدورات التي أصبحت حاجة أساسية لجيل الشباب.



وسيتم تقديم منهج متنوع يغطي التخصصات التقنية الأساسية، حيث ستتاح للمتدربين فرصة المشاركة في جلسات تستكشف مبادئ الذكاء الاصطناعي (AI) وتطبيقاته، والتعمق في تأثيره المحتمل على مختلف الصناعات. بالإضافة إلى ذلك، سيكتسبون رؤى قيمة حول أهمية ممارسات الأمان السيبراني، وضرورة حماية الأصول الرقمية، كما سيطورون استراتيجيات للتخفيف من المخاطر، ويعززون فهمهم للغات وتقنيات البرمجة. بالإضافة إلى ذلك، سيكتشفون الإمكانيات الواسعة التي يقدمها إنترنت الأشياء (IoT). وبحلول نهاية البرنامج، سيصبح المشاركون مجهزين بأساس قوي في هذه التخصصات التقنية الأساسية، مما يؤهلهم للنجاح في العصر الرقمي. من جانبها، قالت رئيسة معهد كي تيك للتدريب الأهلي نورة العصيمي: TechNext Camp هو أكثر من مجرد برنامج تدريبي، إنه فرصة حقيقية للأفراد من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية والاهتمامات، للتعمق في عالم التكنولوجيا، ونحن سعداء بالشراكة مع Ooredoo الكويت، لأننا نؤمن بتعزيز المعرفة التقنية عبر فرص التعليم الجماعية، ونأمل أن تساعد هذه المبادرة في تشكيل مستقبل مشرق للشباب في مجال في الكويت. وأضافت: في TechNext Camp يمكن للمشاركين أن يتوقعوا بيئة تعلم متفاعلة مع مدرسين ماهرين من كلية الكويت التقنية، ومشاريع عملية، وأنشطة تعاونية تعزز فهمهم لمواضيع التكنولوجيا الأساسية.