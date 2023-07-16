أعلن البنك الأهلي الكويتي فوز أولجا كورميليفا بسيارة «جي إم سي يوكون» في السحب ربع السنوي لحملة تحويل الراتب «كلهم لك، حول راتبك!» الذي تم إجراؤه تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وقام البنك بتسليم الفائزة مفاتيح السيارة خلال زيارة إلى صالة عرض «جي إم سي»، بحضور جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي ومجموعة من موظفي البنك.



وبهذه المناسبة، هنأت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك، الفائزة في السحب ربع السنوي لعام 2023 من حملة حساب الراتب، معربة عن سعادتها بالنجاح والإقبال الكبير من قبل العملاء للاستفادة من المزايا العديدة للحملة.



وقالت معرفي: اعتاد «الأهلي» على مكافأة عملائه على الثقة المتواصلة التي يبدونها بالخدمات والعروض والمنتجات المصرفية المتنوعة التي يوفرها لهم والتي تناسب جميع احتياجاتهم، وستشهد الفترة المقبلة طرح المزيد من الحملات الترويجية التي تعزز تنافسيتنا في القطاع المصرفي، وتعكس ريادتنا في مواكبة التطورات المتنوعة في الصناعة المصرفية.



وأضافت: حملة تحويل الراتب تعتبر واحدة من أهم الحملات الترويجية التي أطلقناها بهدف مكافأة العملاء ومنحهم مجموعة من المزايا الحصرية التي تناسب جميع احتياجاتهم، وهو ما يأتي ضمن هدفنا المتمثل بإرضاء طموحاتهم على جميع المستويات.



وذكرت أن البنك يدرس باستمرار سبل مكافأة العملاء بأفضل طريقة ممكنة على الثقة والولاء الكبير الذي يظهرونه تجاه الخدمات والمنتجات التي يقدمها لهم وسيستمر بتطوير حملاته الترويجية على مدار العام، وعقد الشراكات التي تضمن حصولهم على خصومات ومزايا حصرية في العديد من القطاعات. ودعت معرفي في نهاية تصريحها العملاء إلى متابعة صفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على العروض والحملات المتنوعة التي يقوم بإطلاقها من أجل نيل ثقتهم وتشجيعهم على الاستفادة من المزايا العديدة التي تمنحها بطاقات البنك المتنوعة. ويأتي ذلك في وقت يمنح البنك الأهلي الكويتي العملاء الجدد الذين يقومون بتحويل الراتب إليه مجموعة من المزايا، ومنها هدية نقدية بقيمة 1000 دينار كويتي وبطاقة الأهلي - Visa Signature طيران الإمارات الائتمانية مدى الحياة مجانا، بالإضافة إلى فرصة الدخول في السحب ربع السنوي المقبل للفوز بسيارة «جي إم سي يوكون».



منذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967، قد واصل تطوره وارتقى ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية. ويقدم حاليا مجموعة متنوعة من المنتجات لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. ومن خلال شركته التابعة ABK Capital، يقدم البنك الأهلي الكويتي مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا. ويقدم البنك خدماته أيضا على المستوى الإقليمي في أسواق جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة.