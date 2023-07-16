أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للشركات من «فيزا» بمزايا فريدة ومتنوعة، في إطار سعيه لتلبية احتياجات الشركات لحلول الدفع المتطورة وتقديم أفضل الحلول والمنتجات المصرفية المبتكرة وفق أعلى معايير الجودة لتعزيز تجربة عملائه.



وقال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك» طلال العربيد، إن بطاقة فيزا الائتمانية للشركات مخصصة لأصحاب الأعمال والشركات، وتكون مربوطة بحساب الشركة، حيث تمكنهم من إصدار بطاقة الشركات لموظفي الشركة لإدارة نفقات أعمالهم، حيث تتيح البطاقة الائتمانية إدارة التدفقات النقدية بشكل أفضل وتوفر رقابة أكبر على مصاريف الموظفين وتتيح إصدار التقارير عبر الإنترنت وسهولة الوصول إلى بيانات المعاملات.



وأوضح العربيد أن البطاقات الائتمانية للشركات وقطاع الأعمال تقدم ضمن فئتين: بطاقتي فيزا بزنس Signature وبزنس Platinum، بالإضافة الى بطاقات الخصم المباشر للشركات (ATM).



ولفت إلى أن بطاقتي فيزا بزنس Signature وبزنس Platinum توفر مزايا مهمة للشركات والموظفين على حد سواء تشمل: تأمين الشركات ضد المسؤولية عن عمليات الاحتيال، وتأمين سفر متعدد الرحلات لحامل البطاقة، وخدمة المساعدة الشخصية العالمية (الكونسيرج)، وحماية المشتريات، وخدمة الكفالة الإضافية، وخدمة الدخول إلى 850 صالة في المطارات حول العالم وغيرها من المزايا الأخرى.



وأضاف العربيد أن البطاقتين توفران كذلك خدمة المساعدة الطبية أثناء السفر، وخدمات مساعدة العملاء العالمية (GCAS)، حيث توفر البطاقة الخدمات والدعم في الحالات الطارئة أثناء السفر.



ولفت العربيد الى توافر تطبيق فيزا اكسبلور الذي يعتبر الرفيق الأمثل لحامل بطاقة فيزا بزنس Signature ويوفر سرعة وسهولة الاستفادة من العروض والتجارب العالمية المتوافرة، حيث تم تصنيف وتقسيم كل عرض وفقا للموقع الجغرافي يسمح لحاملي البطاقات إيجاد ما يرغبون به في أي قت وأينما كانوا.



وفيما يخص طرح البطاقات الائتمانية للشركات، قال العربيد إن «بيتك» حريص على توفير جميع الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه من الشركات، حيث يمكن للشركة إصدار بطاقات الخصم المباشر والبطاقة الائتمانية فيزا بزنس للحساب الواحد لتلبية احتياجات الشركات المختلفة، ما يجعل «بيتك» في الصدارة من حيث تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للشركات.



من جانبه، أعرب أنكوش ديفيدسون، مدير عام مكتب فيزا في الكويت عن سعادته بالتعاون مع «بيتك» في تقديم هذه البطاقات إلى قاعدة عملائه من الشركات في الكويت، وقال: يوفر طرح بطاقات فيزا التجارية الجديدة لدى قطاع الأعمال ككل في الكويت صورة أشمل عن الإنفاق مما يساعد الشركات في مراقبة المعاملات بشكل أفضل وزيادة المدخرات التي يمكن إعادة استثمارها في الأعمال، كما أن البطاقات معززة بتكنولوجيا الأمان من «فيزا» وتوفر للشركات راحة البال كونها مستخدمة في أكثر من 70 مليون موقع تجاري حول العالم.



وأكد العربيد المضي قدما في استراتيجية تطوير منتجات وخدمات البطاقات وحلول الدفع بما يعكس الأداء المتميز للبنك وتوفير تجربة مصرفية فريدة وتعزيز خدماته وترسيخ مكانته باعتباره الخيار الأول لدى الشركات.