

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن تعيين مشاري الحمد في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة البوابة الإلكترونية القابضة (e- Portal) والمتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت والتي تعد من أبرز الشركات في هذا المجال، وهي إحدى شركات stc الكويت.



وأشارت stc في بيان لها إلى أن تعيين الحمد يأتي كخطوة إستراتيجية لتنمية وتطوير عمليات الشركة، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، سيواصل الحمد قيادة وتطوير رحلة التحول الرقمي للشركة، والتي تتماشى مع رؤية الكويت لعام 2035. وستشكل خبرة الحمد التشغيلية دافعا لتنمية وتعزيز حضور البوابة الإلكترونية في السوق الكويتي مع الحرص على توفير أفضل الخدمات والمنتجات والحلول والتي تتجاوز توقعات وطموحات عملائنا في قطاع المؤسسات والقطاع الحكومي تماشيا مع أحدث التطورات الرقمية في المنطقة.



وانضم الحمد إلى عائلة stc في عام 2015، وبدأ مسيرته فيها بصفته مدير عام قطاع خدمة العملاء ثم انتقل إلى قطاع الشركات مدير عام مبيعات الشركات في solutions by stc، الذراع المتخصصة في توفير خدمات أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لشركة الاتصالات الكويتية stc. وبفضل خبرته وكفاءته العالية وسعيه الدؤوب، كان له دور كبير في إدارة مبيعات الشركات وتحقيق نتائج مميزة أسهمت في دعم مسيرة solutions by stc.



وقد احتل الحمد مناصب عدة في قطاعات الشركة المختلفة مكنته من تكوين خبرة واسعة وشاملة ستكون جزءا لا يتجزأ من نمو ونجاح شركة البوابة الإلكترونية. والحمد حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الكويت وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأهلية في البحرين.