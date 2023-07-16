قال تقرير الشال الأسبوعي، إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، تشير إلى انخفاض سيولة سوق العقار الكويت خلال يونيو الماضي مقارنة بسيولة مايو، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يونيو نحو 210.1 ملايين دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 38.7% عن مستوى سيولة مايو البالغة نحو 342.7 مليون دينار.



وأشار التقرير إلى أن تداولات يونيو توزعت ما بين نحو 209.3 ملايين دينار عقودا، ونحو 789 ألف دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 335 صفقة، توزعت ما بين 333 عقودا وصفقتين وكالات.



وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 127 صفقة وممثلة بنحو 37.9% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 80 صفقة وتمثل نحو 23.9%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 13 صفقة ممثلة بنحو 3.9%.



وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 121.7 مليون دينار، منخفضة بنحو 33.3% مقارنة مع مايو عندما بلغت نحو 182.4 مليون دينار، في حين ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 57.9% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 53.2% في مايو.



وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 139.2 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو أدنى بما نسبته 12.6% مقارنة بالمعدل، وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 244 صفقة مقارنة بـ 366 صفقة في مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 499 ألف دينار مقارنة بنحو 498 ألف دينار في مايو، أي بارتفاع ضئيل بحدود 0.1%.



وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 55 مليون دينار أي بانخفاض بنحو 38.6% مقارنة بالشهر السابق (مايو 2023) حين بلغت نحو 89.6 مليون دينار، وارتفعت قليلا مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 26.2% مقارنة بما نسبته 26.1% في مايو.



وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بآخر 12 شهرا نحو 82.2 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يونيو أدنى بما نسبته 33.1% مقارنة بمعدل 12 شهرا، وانخفض عدد صفقاته إلى 83 صفقة مقارنة بـ 121 صفقة في مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 663 ألف دينار مقارنة بنحو 740 ألف دينار في مايو، أي بانخفاض بحدود -10.5%.



وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 33.4 مليون دينار، أي انخفضت بنحو -51.4% مقارنة مع مايو 2023 حين بلغت نحو 68.6 مليون دينار. وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 15.9% مقارنة بما نسبته 20.0% في مايو.



وبلغ قيمة تداولات النشاط التجاري بآخر 12 شهرا نحو 35.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو أدنى بنحو -5.9% عن متوسط آخر 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 8 صفقات مقارنة بالعدد ذاته لشهر مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يونيو نحو 4.2 ملايين دينار مقارنة بمعدل مايو والبالغ نحو 8.6 ملايين دينار، أي بانخفاض بحدود -51.4%.