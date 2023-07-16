عززت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، قائمة مشاريعها في جزيرة النخلة جميرا عبر شراكة استراتيجية جديدة مع مجموعة أمنيات العقارية الإماراتية، بعد النجاح غير المسبوق الذي حققته الشركتان في مشروع «أورلا دورتشستر» على جزيرة النخلة، حيث وقعت الشركتان اتفاقية مشروع مشترك لتطوير مشروع سكني فاخر على أرض مملوكة لشركة تابعة لإيفا للفنادق. وسيظهر الأثر المالي المترتب على اتفاقية المشروع المشترك وإعادة التصنيف تحقيق ربح قدره 13.5 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي.



وأعرب خالد اسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة ايفا للفنادق والمنتجعات، عن سعادته بالشراكة مجددا مع أمنيات، قائلا: أردنا الاستفادة من الزخم الذي حققه مشروعنا الأول مع أمنيات والبناء عليه، فكان تعاوننا الجديد، حيث ستشيد أمنيات مشروعا سكنيا فاخرا على أرض تملكها شركة تابعة لإيفا للفنادق، تبلغ مساحتها 178.788 قدما مربعة، على جزيرة النخلة جميرا.



وكانت إيفا للفنادق وأمنيات قد أعلنتا في ديسمبر الماضي عن إطلاق مشروع «أورلا دورتشستر كوليكشن دبي»، والذي تطوره مجموعة أمنيات العقارية، بتصميم فريد من «فوستر آند بارتنرز»، وإدارة مجموعة «دورتشستر كوليكشن» الشهيرة للضيافة، على أرض تملكها ايفا للفنادق مساحتها 29 ألف متر مربع، على هلال جزيرة النخلة جميرا.



من جانبها، أكدت شركة أمنيات حرصها على تطوير شراكاتها الاستراتيجية بشكل متواصل، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. وتبرز أهمية هذه الشراكات على عدة أصعدة، منها اختيار المواقع الأمثل لتطوير مشاريع الشركة، بحيث يشكل الموقع عاملا أساسيا لتكامل رؤية أمنيات بتقديم مفهوم خاص عن الفخامة وأسلوب الحياة الحصري.



وتأتي الاتفاقية التي وقعتها شركة أمنيات مع شركة ايفا للفنادق والمنتجعات لتطوير مشروع سكني فاخر على أرض مملوكة من طرف الشركتين في نخلة جميرا، دبي، ضمن نطاق هذه الاستراتيجية. واختتم اسبيته بالقول: شراكتنا مع أمنيات تأتي ضمن الاستراتيجية النوعية لإيفا للفنادق لضمان نمو مستقبلي للشركة، وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها، وتعزيز محفظتها الاستثمارية والعقارية لمشاريع الشركة في دبي، ونتطلع لأن تحقق شراكتنا الجديدة مع أمنيات ذات النجاح الذي حققته شراكتنا الأولى في «أورلا».