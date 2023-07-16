تشجيعا لحركة المسرح الشبابي، ودعما للمخرجين أصحاب التجارب الأولى، يعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، والذي ستعقد دورته الثامنة في الفترة من 25- 30 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، يعلن عن مسابقة العمل الأول للشباب بالتعاون مع المخرج القدير عصام السيد، وذلك حرصا وبحثا عن المخرج المسرحي الشاب صاحب التجربة الأولى التي تحمل دليل تميز لاستكمال طريقه في عالم الإخراج المسرحي، ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات من الشباب والشابات بجمهورية مصر العربية «شمالا وجنوبا - شرقا وغربا» المتسلحين برؤية علمية ترنو للتقدم بهم بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقاتهم الشابة الواعدة وفق الشروط المعلنة والمسابقة مفتوحة أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى في مجال الإخراج المسرحي.



ويحصل المخرج الفائز على جائزة مالية مقدمة من المخرج عصام السيد قدرها 5000 جنيه وتسلم له خلال فعاليات الدورة الثامنة.