أبدت الأمم المتحدة قلقها حيال «شروط غير مقبولة» وضعتها حكومة دمشق لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي لإيصال مساعدات إنسانية حيوية إلى ملايين السكان في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سورية، حسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.



وجاء في الوثيقة التي أرسلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوشا) إلى مجلس الأمن الدولي أن الرسالة التي بعثتها السلطات السورية وتوافق فيها على استخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسورية لمدة ستة أشهر «تضم شرطين غير مقبولين». وعبر المكتب عن القلق إزاء شرط عدم التعامل مع كيانات «مصنفة إرهابية» هي الصفة التي تطلقها السلطة السورية على جميع فصائل المعارضة، وكذلك شرط «الإشراف» على عمليات «أوشا» من جانب منظمات أخرى.



وجاء إعلان السلطات السورية هذا، بعد انتهاء آلية إدخال المساعدات من تركيا إلى سورية عبر معبر باب الهوى ودخول آخر قوافل الإغاثة الاثنين الماضي، وبعد منع الفيتو الروسي في مجلس الأمن تمديد الآلية لتسعة أشهر جديدة يوم الثلاثاء الماضي.



وقال «أوشا» إن التصريح الذي أعطته الحكومة السورية لمدة ستة أشهر «يمكن أن يكون أساسا للتسيير القانوني للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة عبر معبر باب الهوى الحدودي». لكن أحد الشرطين اللذين اعتبرهما أوشا «غير مقبولين» يتمثل في «تشديد الحكومة على وجوب ألا تتواصل الأمم المتحدة» مع كيانات المعارضة التي تسيطر على شمال غرب سورية، حسب الوثيقة.



وقال المكتب إن الأمم المتحدة وشركاءها «يجب أن يستمروا في التواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وهو أمر ضروري من الناحية التشغيلية لإجراء عمليات إنسانية آمنة وبلا عوائق». وأضاف المكتب أن «حوارا كهذا ضروري من أجل الوصول الآمن إلى المدنيين المحتاجين، في الوقت المناسب».



وتطالب الرسالة التي بعثتها دمشق بأن يكون هناك إشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع المساعدات. وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن هذا الطلب «لا يتوافق مع استقلالية الأمم المتحدة، كما أنه ليس عمليا، لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري ليسا موجودين في شمال غرب سورية».



تشير وثيقة الأمم المتحدة إلى أن طلب دمشق المتمثل بتسليم المساعدات «بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية» يستوجب الدرس و«التوضيح».