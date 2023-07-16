القاهرة - هالة عمران



نـــفــى الــمـركز الإعلامي لمجـلس الوزراء ما انتـشر من معلومات حول تجريف الأشجـار الــنادرة بحديـقة الحيوان في الجيزة تزامنا مع بدء تنفيذ خطة تطويرها.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان له امس أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لتجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامنا مع بدء تنفيذ خطة تطويرها، وأنه لا يمكن المساس بأي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بحديقة الحيوان.



وشدد على أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على النباتات والأشجار النادرة بها، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، وإعادتها لرونقها وطابعها التراثي، بما يليق بزوارها من المواطنين، لتكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، دون أي خطورة على الزائرين، إلى جانب ربطها بحديقة الأورمان، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية، حيث وضع مخطط التطوير أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان.