بلغ التدهور الاقتصادي في سورية حدا عجزت عن وصفه أحدث النظريات الاقتصادية، مع استمرار انهيار الليرة يوميا وارتفاع الأسعار الجنوني باطراد رغم انتهاء المعارك في مناطق سيطرة الحكومة منذ سنوات.



وينقل موقع «أثر» عن الخبير الاقتصادي د.سنان ديب تشريحه لحالة ارتفاع سعر الدولار الصاروخي، إذ يقول: لا يوجد ارتفاع عبثي فأغلب المضاربات تكون من خارج البلد.. هذا السعر غير نظامي ولا يمكننا أن نكبحه إلا إذا كانت هناك آلية عمل تحيط به وتردع من يلعب هذه اللعبة لأنها تؤثر سلبا بالشعب.



وأضاف ديب: وبالتالي لا يمكن معرفة سبب لما يجري في السوق السورية، فلا توجد أي نظرية أو حالة اقتصادية في العالم تنطبق على الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه السوريون.



وتابع ديب لـ «أثر»: نحن بحاجة إلى إجراءات إسعافيه لتغيير طريقة إدارة الاقتصاد.



وختم الخبير كلامه قائلا: هناك حلول كثيرة، ولا يقتصر الأمر على موضوع الدولار بل هناك مشاكل اجتماعية وزراعية تحتاج إلى حلول موجودة، فعندما يوجد من يريد الحل إضافة إلى خطة عامة وفق تراتبية زمنية تسخر فيها كل الجهود والإمكانات لتنفيذها، وتتجدد وفق الزمن والمتغيرات والمتطلبات.



وكان مصرف سورية المركزي قد رفع مؤخرا سعر الدولار لثلاث مرات الأسبوع الماضي ليصل إلى 9200 ليرة، فيما تجاوز سعره في السوق السوداء 11 ألف ليرة.