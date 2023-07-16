حوار ـ ناهد إمام



أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، على أهمية هذا المشروع القومي والتنموي الواعد في تحقيق مستقبل زراعي وصناعي وتنموي أفضل لمصر، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن المشروع يعد جزءا من إجمالي 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية، نافيا وجود مشكلة في توفير المياه للمشروع، حيث يعتمد في الأساس على مخزون المياه الجوفية التي تمتلكها الدولة.

وأشار اللواء عبد الوهاب في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إلى أن المشروع يعد مجالا واسعا للاستثمارات المحلية وللمغتربين في الخارج وأيضا للعرب والأجانب، ليس في المجال الزراعي فقط ولكن في قطاع التشييد والبناء، وكذا الاهتمام بالصناعات المكملة والمرتبطة بالزراعة، مثل التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت والمستحضرات وغيرها، حيث يقوم المشروع بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة، ويسهم في إعادة توزيع السكان على الخريطة الجغرافية لمصر وينضم إلى قائمة المشروعات القومية المهمة والحيوية التي أطلقتها القيادة السياسية على مدار السنوات التسعة الماضية.



وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب، أنه يولى أهمية وأولوية لتنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضي المشروع قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق سرعة تنمية الأراضي التي تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين.



وأشار، إلى أن الشركة قامت بإنفاق 2.8 مليار جنيه خلال العامين الماضيين على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية في مختلف مناطق مشروع الـ 1.5 مليون فدان، بما تشمل أعمال حفر الآبار ومد شبكات الري المحوري والري بالتنقيط، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات، وذلك من منطلق مساهمة «شركة تنمية الريف المصري الجديد» في أعمال التنمية التي تستهدفها وتعمل على إنجازها كافة أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، وبما يمكن كذلك الشركة من تحقيق التنمية المستدامة التي تأتي في مقدمة أولوياتها وأهدافها الرئيسية، ومضاعفة إسهامها في تنفيذ مستهدفات الدولة نحو الاهتمام بتوفير وتطوير البنية التحتية اللازمة لكافة المشروعات القومية، في إطار خطة مصر التنموية 2030.

وأضاف اللواء عمرو، أن الشركة تقوم حاليا بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة في مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل في كل من المغرة وغرب المنيا، هذا بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة 9 محطات تحلية لمياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين.

كما أشار إلى أنه يتم حاليا العمل من خلال منظومة رقمية متكاملة للتعامل مع المستثمرين والمنتفعين بأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، من شأنها تدعيم التواصل مع مختلف عملاء «الريف المصري الجديد» وتيسير تقديم جميع الخدمات لهم في أفضل وأسرع صورة ممكنة.