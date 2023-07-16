هادي العنزي



عزز مجلس إدارة نادي الفحيحيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقتين دفعة واحدة، حيث جاءت الأولى بالتعاقد مع لاعب الوسط التونسي عبدالرحمن الحنشي (27 عاما)، قادما من أهلي طرابلس الليبي، فيما جاءت الصفقة الثانية محلية الطابع، عبر التعاقد مع مدافع النادي العربي السابق أحمد رحيل.



وبانضمام الحنشي إلى «الأشاوس» يكون الفحيحيل أغلق ملف التعاقدات الخارجية، بوجود الرباعي البرازيلي، لويز فرنانديز، وفيتور دا سيلفا، وجوليو سيزار، ووليام باروس، فيما يبقى الباب مفتوحا لتعاقدات محلية جديدة، رغم الصفقات العديدة التي أنجزها الجهاز الإداري خلال الأسابيع الماضية، وتمثلت بقدوم عديد من اللاعبين من بينهم، أحمد عادي، وأحمد عليان، وفواز الدوسري، وسالم الهولي، وتجديد التعاقد مع يعقوب الطراروة، وأحمد غازي، وعبدالمحسن العجمي.



وباشر الفحيحيل تدريباته مطلع الأسبوع الماضي، تحضيرا لمنافسات الدوري الممتاز الذي ينطلق 24 أغسطس المقبل، وسيخوض «الأحمر» مباراتين وديتين مع الساحل والقادسية تواليا، قبل مغادرته إلى العاصمة المصرية القاهرة في الأول من الشهر المقبل، للدخول في معسكر تدريبي يمتد لأسبوعين، يخوض خلاله عددا من المباريات الودية، بقيادة المدرب السوري فراس الخطيب.