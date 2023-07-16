عبدالعزيز جاسم



بدأ مجلس إدارة نادي كاظمة تجديد عقود اللاعبين المحليين في الفريق الأول لكرة القدم حفاظا على الاستقرار في صفوف الفريق، وكان أول اللاعبين الذين جدد معهم ابن النادي منذ المراحل السنية لاعب الوسط المهاجم ناصر فرج، ولاعب الوسط شريدة الشريدة الذي انضم الى«البرتقالي» الموسم الماضي قادما من نادي الكويت وشارك في مركز الظهير بأكثر من مباراة لعدم وجود لاعبين مميزين في صفوف كاظمة يشغل هذا المركز، والذي من المفترض أن يقوم بتدعيمه بلاعبين سواء من المراحل السنية أو من خلال التعاقد مع لاعبين محليين.



ومن المقرر أن يقوم المدرب البرازيلي الجديد سيرجيو فارياس بفتح هذا الملف بعد أن قاد التدريبات الأيام الماضية، لكن من الصعب أن يكون التعاقد مع لاعبين محترفين في مركز الظهير من أولوياته بعد تجديد التعاقد مع المدافعين الجزائري عماد الدين عزي والفلسطيني ميشيل ميلاد ولاعب الجناح الأردني أحمد عرسان، ومن خلال الموسم الماضي سيحتاج إلى لاعب وسط وكذلك إلى مهاجم ثان مع الهداف شبيب الخالدي، وبالتالي سيبحث عن لاعبين في هذين المركزين وليس في مركز الظهير الذي سبق أن شارك فيه في الموسم الماضي عبدالله الفهد والشريدة.



وكانت إدارة النادي قد أعلنت قبل أسبوع عن التعاقد عن 4 لاعبين دفعة واحدة من بينهم ضاري الرقم الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، فيما جاءت باقي التعاقدات مع لاعبي وسط الملعب خالد شامان ونواف ثامر بالإضافة إلى قلب الدفاع أحمد سمير الذي كان في صفوف العربي الموسم الماضي.



ومن المقرر أن يستقر الجهاز الإداري على خوض مباراة أو مباراتين وديتين خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل المغادرة إلى معسكر تركيا 29 الجاري، والذي ستتخلله 4 مباريات ودية، على أن تكون العودة في 14 أغسطس المقبل.