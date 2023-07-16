يعقوب العوضي



شهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد الذي عقد مساء أول من أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة المحامي أحمد الشحومي عدة قرارات مهمة فيما يتعلق بنظام بطولة الدوري العام والتعاقد سواء مع اللاعبين المحترفين أو اللاعبين المحليين.



واعتمد الاتحاد النظام الجديد للدوري العام، حيث ستنطلق البطولة بنظام الدمج من دور واحد، ومن ثم تنقسم الفرق الى قسمين (ذهبي) ويشارك فيه 6 فرق، ويلعب بنظام الدورين ذهابا وإيابا، وتحتفظ الفرق برصيد النقاط من مرحلة الدمج، وقسم (فضي) تشارك فيه 8 فرق، ويلعب بنظام الدوري من قسم واحد فقط، وتحتفظ الفرق بنقاطها من دوري الدمج. كما اعتمد الاتحاد تغيير سن اللاعب الحر ليكون من عمر 28 سنة بدلا من 30 عاما كما كان في السابق، وبذلك إتاحة الانتقال الحر للاعبين في سن مبكرة.



وأقر الاتحاد التعاقد مع 3 محترفين أجانب لكل فريق وبمشاركة 2 فقط في الملعب، مع بقاء المحترف الثالث خارجه، وذلك بحسب كشف تسجيل اللاعبين (سكور شيت المباراة).



واعتمد الاتحاد البرنامج الزمني للموسم المقبل والاستحقاقات الخارجية للأندية المحلية والتي تتمثل بالمشاركة في البطولات العربية والآسيوية، وسيمثل اليد الكويتية في البطولات الخارجية أندية الكويت والقادسية والعربي.



إلى ذلك، اعتمد الاتحاد التعاقد مع المدرب المونتنيغري إبراهام زوران لقيادة منتخبنا الوطني للناشئين في الاستحقاقات المقبلة، كما عين المدرب الوطني مشعل العدواني مساعدا له، ويوسف شاهين مشرفا للمنتخب.



كما أعلن عن التعاقد مع المدرب ماركو كارتينوفيتش من مونتنيغرو أيضا لقيادة منتخب الأشبال في الاستحقاقات المقبلة وعين المدرب الوطني حسين حبيب مساعدا له، وشاكر آرتي مشرفا للمنتخب.